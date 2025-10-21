Educación instruye regresar a clases presenciales en el Distrito Central

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación instruyó regresar a clases presenciales en todas las modalidades en el Distrito Central.

Pese a que el Distrito Central permanece bajo Alerta Roja, las autoridades determinaron ordenar el regreso a clases presenciales a partir de este miércoles 21 de octubre.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por la Secretaría de Educación:

La Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, a la comunidad educativa y al pueblo hondureño en general, comunica:

1. Que, de acuerdo con las últimas actualizaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y conforme a las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), a partir del miércoles

22 de octubre de 2025 se reanudarán las clases presenciales en el Municipio del Distrito Central, en todos los niveles y modalidades de estudio de los centros educativos gubernamentales.

2. Los equipos de la Secretaría de Educación se mantendrán en permanente coordinación con el personal de Copeco, monitoreando las condiciones climáticas en el país. Cualquier nueva disposición será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales oficiales.

La decisión se adopta tras las recientes actualizaciones del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), sobre la mejora de las condiciones climatológicas y la reducción del nivel de alertas en el país, lo que permite un retorno seguro a las aulas.

3. La Secretaria de Educación reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo, e insta a toda la comunidad educativa a mantener la vigilancia ante posibles cambios en las condiciones del clima y a seguir las recomendaciones de Copeco, SINAGER y las páginas oficiales de la Secretaría de Educación. (RO)