Educación instruye reanudar las clases este miércoles en todos los departamentos a excepción del Distrito Central

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación instruyó reanudar las clases presenciales este miércoles 15 de octubre en todos los departamentos a excepción del Distrito Central, donde se mantiene una alerta roja.

En ese orden, las clases presenciales se deben reanudar este miércoles en todas sus modalidades en todos los departamentos, informó la Secretaría de Educación en un comunicado.

Se exceptúa de esta ordenanza el Distrito Central ya que persiste una alerta roja por 24 horas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) subió a Alerta Roja el municipio del Distrito Central, capital hondureña, por un período de 24 horas.

Mientras, que la Alerta Amarilla es para los departamentos de El Paraíso, Valle, Choluteca, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y el resto de Francisco Morazán.

Asimismo, los departamentos de Olancho, Copán y Santa Bárbara se quedan con Alerta Verde.

Igualmente, los municipios aledaños al río Ulúa se decreta Alerta Verde: Pimiente, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; el ramal del Tigre en Tela en Atlántida.

En ese sentido, Educación evaluó que pese a las alertas se puede retornar a clases presenciales en todas las modalidades. (RO)