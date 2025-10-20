Educación instruye reanudar clases presenciales en Valle y Choluteca y extiende suspensión en el Distrito Central

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación instruyó retornar a las clases presenciales en los departamentos de Valle y Choluteca y extendió la suspensión en el Distrito Central.

En ese orden, las clases presenciales deberán retomarse este martes 21 de octubre en los departamentos de Valle y Choluteca.

En el Distrito Central se mantiene la suspensión de clases presenciales ya que persiste la Alerta Roja.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por la Secretaría de Educación: