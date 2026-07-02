Educación identifica 3,714 centros escolares que necesitan reparación urgente y avanza en su reparación

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que la Secretaría de Educación ha identificado 3 mil 714 centros educativos que requieren reparaciones inmediatas en su infraestructura, como parte de un proceso de focalización para mejorar las condiciones de los centros escolares a nivel nacional.

La funcionaria explicó que ya se ejecutan trabajos de rehabilitación gracias a alianzas con cooperantes internacionales, recursos nacionales y el apoyo de diversas alcaldías, lo que ha permitido iniciar la reparación de varios establecimientos educativos.

«Estamos avanzando. Se ha hecho una focalización de los centros que requieren reparación y ya hemos comenzado a intervenir algunos de ellos con el apoyo de diferentes aliados», expresó Argueta.

En otro tema, la ministra se refirió al conflicto que afecta al Instituto Central Vicente Cáceres, donde un grupo de docentes ha realizado tomas de las instalaciones para exigir el nombramiento definitivo de un director.

Argueta aseguró que la situación será resuelta conforme a la ley y explicó que el Consejo de Abogados de la Secretaría de Educación analiza el expediente y las impugnaciones relacionadas con el proceso de nombramiento, con el fin de emitir una resolución en apego al Estatuto del Docente.

Asimismo, afirmó que la decisión respetará los derechos de la persona que legalmente corresponda ocupar el cargo y reiteró que cualquier movimiento de personal deberá estar debidamente justificado, garantizando la estabilidad laboral de los docentes y el derecho de los estudiantes a recibir educación. LB