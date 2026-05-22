Educación evalúa factibilidad del retorno total a clases presenciales

Tegucigalpa – El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, informó este viernes que evalúan la factibilidad del retorno total a las clases presenciales.

Entre tanto se debe acatar la disposición de clases en horarios especiales.

En ese contexto, se mantiene la instrucción de que las clases en los centros educativos gubernamentales para el lunes y martes serán en un horario reducido a nivel nacional.

Mientras que para los días miércoles, jueves y viernes, las clases serán en modalidad virtual para priorizar las actividades académicas esenciales que permitan la continuidad del proceso educativo.

Estas medidas tomadas por la Secretaría de Educación son para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes ante la ola de calor extremo y deterioro de la calidad del aire en el país.

La medida ha dado resultado, pero se evalúa la factibilidad del retorno total a clases presenciales, defendió el viceministro de Educación.

Muchos de los centros educativos del sector público también han tomado otras medidas como suspender las actividades al aire libre.

Lo anterior es parte de múltiples acciones emprendidas a causa de las altas temperaturas que se suscitan en distintos sectores del país.