Educación entrega 118 mil textos escolares en Gracias a Dios para fortalecer el aprendizaje

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación continúa avanzando en la distribución de materiales educativos a nivel nacional y este sábado entregó 118 mil textos escolares en el departamento de Gracias a Dios, beneficiando a miles de estudiantes y docentes de los municipios de Puerto Lempira y Ahuas.

Los materiales distribuidos incluyen libros de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, así como cuadernos de trabajo y guías pedagógicas para docentes. Del total de ejemplares, 100 mil fueron destinados a Puerto Lempira y 18 mil a Ahuas, con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en una de las regiones más alejadas del país.

Las autoridades educativas destacaron que esta entrega forma parte de la estrategia nacional de dotación de 10.6 millones de textos escolares impulsada por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, con énfasis en garantizar el acceso a recursos educativos de calidad para estudiantes de comunidades indígenas y afrohondureñas.

El viceministro de Educación, Dennis Cáceres, señaló que la llegada de estos materiales representa un importante avance para mejorar las condiciones educativas en Gracias a Dios.

“Seguimos avanzando con la distribución de textos educativos en todo el país, asegurando que nuestros estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para aprender y que nuestros docentes dispongan de materiales de apoyo para desarrollar su labor educativa”, expresó.

La entrega fue posible gracias al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval, que colaboró en el traslado de los materiales hacia las comunidades de difícil acceso. IR