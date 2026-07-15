Educación descarta daños en centros escolares y prioriza seguridad de estudiantes ante lluvias

Tegucigalpa- La ministra de Educación, Arely Argueta, informó que la Secretaría de Educación mantiene un monitoreo permanente de la situación provocada por las intensas lluvias que afectan varias zonas del país y confirmó que, hasta el momento, no se reportan daños en centros educativos.

La funcionaria explicó que mantiene comunicación con el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, para dar seguimiento a la emergencia y conocer las acciones de asistencia humanitaria que se desarrollan en las comunidades afectadas.

Señaló que actualmente los estudiantes se encuentran en receso académico, por lo que permanecen en sus hogares.

Argueta hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan a sus hijos en casa y extremen las medidas de precaución mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Agregó que, de ser necesario y si las lluvias continúan al momento del regreso a clases, la Secretaría de Educación evaluará la implementación del teletrabajo y modalidades virtuales para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

La titular de Educación indicó que hasta ahora no se han habilitado centros educativos como albergues y reiteró que las escuelas no representan el espacio más adecuado para ese fin, ya que la prioridad es garantizar el derecho a la educación y preservar la infraestructura escolar.

No obstante, reconoció que, en caso de que la emergencia lo requiera, la institución colaborará con las autoridades de protección civil.

Reiteró que no existen reportes de afectaciones directas a la infraestructura educativa y aseguró que la Secretaría continuará vigilando la evolución del temporal para tomar las medidas que sean necesarias. IR