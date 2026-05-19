Educación confirma nivelación salarial a maestros Proheco y espera dictamen para aumento al resto del magisterio

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación informó la noche de este lunes que el Gobierno continúa impulsando medidas orientadas a fortalecer el sector docente, incluyendo una significativa inversión presupuestaria y ajustes salariales para distintos programas educativos a nivel nacional.

A través de un comunicado oficial, la oficina del gobierno detalló que actualmente se atiende un impacto presupuestario de L.3,880.3 millones, correspondiente a fondos adicionales destinados al pago de planillas docentes para el 2026.

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Asimismo, se anunció que a partir de mayo, los maestros que forman parte del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) recibirán su nivelación salarial, medida que representa una inversión superior a L.380.6 millones.

En el mismo sentido, la Secretaría indicó que también se ejecutará la nivelación de la gratificación para educadoras voluntarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) y de los Centros de Educación Prebásica de Universalización (CEPB-U), con una inversión que supera los L.102.3 millones.

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La comunicación oficial añade que la institución ya remitió a la Secretaría de Finanzas la solicitud de dictamen correspondiente al impacto presupuestario relacionado con el incremento salarial para el resto del magisterio nacional. Este proceso, según se explicó, requiere un análisis técnico, financiero y presupuestario riguroso para garantizar la sostenibilidad de cualquier ajuste.

La Secretaría de Educación reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo hondureño y la mejora progresiva de las condiciones laborales del magisterio, asegurando que las decisiones se toman bajo criterios de responsabilidad fiscal y disponibilidad real de recursos del Estado. JS