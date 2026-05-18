Educación asegura aumento salarial para docentes, pero solicita un “compás de espera”

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Arely Argueta, avisó que los ajustes salariales se brindarán eventualmente, pero solicita al gremio magisterial paciencia mientras esclarecen las cuentas.

Según indicó, el sistema educativo enfrenta compromisos financieros heredados y que el Gobierno ha priorizado el pago de planillas atrasadas.

“Las arcas del Estado han quedado bastante golpeadas, sin embargo se están haciendo esfuerzos desde la Casa de Gobierno para que podamos cumplir con todas las deudas que hemos tenido”, manifestó.

Argueta detalló que ya se han cubierto obligaciones pendientes del gobierno anterior: “Hemos estado pagando planillas altísimas, nos ha tocado a nosotros pagar todas estas deudas y estamos actuando responsablemente”.

En cuanto a los incrementos salariales, la funcionaria precisó que ya se aplican a ciertos sectores del magisterio, como el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), aunque aclaró que los docentes regulares aún están pendientes.

Sobre la posibilidad de que el ajuste sea retroactivo, la funcionaria expresó que todavía se requiere de la aprobación de la Secretaría de Finanzas, y evitó garantizar algo concreto.

“Agradecemos a los docentes que nos hagan un compás de espera, estamos trabajando, vamos a cumplir con lo prometido”, señaló. AD