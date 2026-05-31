Educación apela al diálogo con los docentes y dice espera dictamen de Finanzas para cumplir acuerdos

Tegucigalpa – A través de un pronunciamiento oficial dirigido al magisterio hondureño, la Secretaría de Educación reafirmó su compromiso de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los docentes, al tiempo que hizo un llamado a mantener las clases presenciales para no afectar el año lectivo.

Las autoridades educativas informaron que actualmente se encuentran a la espera de un dictamen por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Esa institución está realizando un análisis responsable de las disponibilidades presupuestarias para dar el respaldo financiero necesario a los compromisos asumidos con el sector docente.

La comunicación enfatiza la importancia de anteponer el derecho a la educación de la niñez y juventud del país ante cualquier conflicto o negociación en curso.

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«Hacemos un respetuoso llamado a la reflexión, poniendo siempre en el centro a nuestros estudiantes. Las niñas, niños y jóvenes tienen el derecho de estar en sus aulas y recibir una educación de calidad, un derecho que debemos proteger y garantizar entre todos», reza el documento.

La Secretaría de Educación cierra el mensaje reconociendo y valorando la labor diaria de los maestros en las aulas. Asimismo, manifestaron su confianza en la vocación del magisterio para seguir construyendo soluciones a través del diálogo y el consenso, insistiendo en la premisa de que «la educación de nuestros estudiantes debe seguir siendo nuestra prioridad común» para evitar interrupciones en el sistema educativo nacional. JS