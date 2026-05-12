Eduardo Verástegui anuncia visita a Honduras tras reunión con presidente Asfura

Tegucigalpa – El actor y activista político Eduardo Verástegui anunció una próxima visita a Honduras tras una reunión con el presidente Nasry Asfura.

Próximamente estaremos visitando Honduras para formalizar un convenio entre las fundaciones Sound of Freedom y Movimiento Viva México, junto con el gobierno de Honduras, con el objetivo de fortalecer la cooperación y combatir cualquier forma de trata de niños, indicó Verástegui.

El actor publicó varias fotos con el presidente hondureño sin especificar cuándo tuvo lugar la reunión.

No obstante, indicó que conversó con el mandatario sobre la importancia de erradicar la trata de niños en nuestra región.

En ese sentido, se acordó establecer un convenio que se formalizará en una próxima visita al país centroamericano.

La lucha continúa. Los niños de Dios no están a la venta, señaló el actor.

Asfura estuvo la semana anterior en Estados Unidos y en Costa Rica donde cumplió una agenda oficial de reuniones donde promovió la inversión en Honduras.