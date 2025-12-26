Eduardo Facussé felicita a Nasry Asfura y señala reformas a la ley electoral

Tegucigalpa– El empresario Eduardo Facussé felicitó al presidente electo, Nasry Asfura y planteó la necesidad de que se reforme la Ley Electoral para que no se repita la situación vivida y que generó incertidumbre en la población.

Sostuvo que las reformas a la ley deben darse ante el “accidentado proceso electoral” que a su juicio, ha estado plagado de irregularidades.

“Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura y solicitamos amplitud para integrar las aspiraciones que impulsaba Salvador Nasralla”, manifestó.

Apuntó que “debemos hacer de tripas, corazón”. IR