Eduardo Facussé cuestiona falta de resultados del gobierno en lucha contra la corrupción y promesas económicas

Tegucigalpa- El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé Salomón, criticó duramente la falta de resultados del actual gobierno en materia de corrupción, justicia fiscal y acceso al crédito, afirmando que las promesas hechas hace cuatro años “ni cuadran ni cuajan”.

“Dicen que los millonarios no pagan impuestos, pero en cuatro años no han procesado a ningún millonario”, expresó Facussé, al señalar la falta de acciones concretas contra la evasión fiscal y la desigualdad tributaria.

Asimismo, el empresario reprochó la inconsistencia del discurso oficial contra la corrupción, mencionando directamente los casos que han generado polémica en la opinión pública. “Dicen que serán implacables contra la corrupción, pero no han acusado a Carlón, Isis o José”, manifestó, en referencia al caso del cheque-video de Sedesol, donde se involucra a la diputada Isis Cuéllar y al exministro de Desarrollo Social José Carlos Cardona, así como al caso del narcovideo, en el que aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro.

Facussé también cuestionó el incumplimiento de las promesas económicas del gobierno: “Dicen que democratizarán el crédito, pero no lo han hecho en cuatro años”.

Con tono crítico, el empresario concluyó que los resultados del actual mandato distan mucho de los compromisos asumidos. “Ni cuadra ni cuaja”, sentenció, en alusión al desbalance entre el discurso político y la realidad económica y judicial que enfrenta el país.LB