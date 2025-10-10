Eduardo Facussé advierte sobre deterioro de la seguridad jurídica ante aumento de invasiones de tierra en el país

Tegucigalpa- El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, manifestó su profunda preocupación por el creciente número de invasiones de tierra, especialmente en la zona norte del país, y advirtió que esta situación está provocando un grave deterioro de la seguridad jurídica en Honduras.

Facussé señaló que las ocupaciones ilegales de propiedades privadas están generando desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que repercute directamente en el clima económico y en la capacidad del país para atraer nuevos proyectos productivos.

“Vemos con mucha tristeza el deterioro de la seguridad jurídica, pareciera que la autoridad es la gran ausente”, expresó el empresario, al tiempo que subrayó la urgencia de que las instituciones del Estado apliquen la ley sin excepciones ni favoritismos.

Asimismo, advirtió que permitir este tipo de actos “denota complicidad y debilita el Estado de derecho”, situación que, según él, proyecta una imagen de fragilidad institucional ante la comunidad internacional.

Facussé enfatizó que “la ley se tiene que respetar y las autoridades deben actuar conforme a ella”, recordando que el respeto a la propiedad privada es un principio básico para garantizar la estabilidad social y económica.

“Si no se garantizan los derechos de propiedad, el país seguirá perdiendo competitividad y credibilidad ante el mundo”, puntualizó.

El líder empresarial hizo un llamado a las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales a enfrentar el problema con firmeza y sin tintes políticos, ya que, de continuar las invasiones, Honduras podría ver comprometida no solo su inversión, sino también su desarrollo y su reputación como destino confiable para los negocios y turismo.LB