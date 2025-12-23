Eduardo Espinel renueva con Olimpia por un año

Tegucigalpa- El Club Olimpia Deportivo informó que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año más con el entrenador Eduardo Espinel Porley y su cuerpo técnico.

Bajo su liderazgo, el Club Olimpia Deportivo alcanzó importantes logros, entre ellos la obtención del título número 39 de Liga Nacional, reafirmando su condición de equipo más laureado del país.

Asimismo, en el torneo en curso, el club se mantuvo en la primera posición de la tabla y actualmente se encuentra a las puertas de clasificar a una nueva final, reflejo del trabajo, la disciplina y la competitividad del cuerpo técnico y del plantel.

Con esta renovación, el Club Olimpia Deportivo ratifica su confianza en el proyecto deportivo liderado por el profesor Espinel y su equipo de trabajo, apostando por la continuidad y la estabilidad como pilares para seguir cosechando éxitos.

El Club Olimpia Deportivo, agradeció el compromiso y la profesionalidad del cuerpo técnico y reafirma su objetivo de continuar escribiendo páginas de gloria en la historia del Rey de Copas. IR