Edmundo Orellana y Fabricio Sandoval protagonizan fuerte cruce por acusaciones de impunidad

Tegucigalpa- El ambiente político volvió a encenderse en esta ocasión el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, lanzó fuertes críticas contra el exministro de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, a quien acusó de emitir declaraciones “falsas, irresponsables y políticamente convenientes”.

La confrontación inició cuando Orellana afirmó que “la impunidad de los diputados que recibieron dinero narco motiva a que otros los imiten”, comentario que desató la respuesta inmediata de Sandoval, quien señaló que dichas palabras, lejos de señalar responsabilidades, “protegen a los diputados liberales y nacionalistas que fueron comprados por el narcotráfico”.

Sandoval: “Usted jamás actuó cuando tuvo el poder”

El congresista oficialista cuestionó la trayectoria de Orellana como fiscal general, afirmando que durante los años en que, según él, el crimen organizado compró voluntades en el Congreso, “no existía impunidad porque no había procesos abiertos”.

Sandoval argumentó que las instituciones estaban “cooptadas por el narco-Estado” y que el Ministerio Público de ese entonces —“incluyéndolo a usted”— nunca investigó ni procesó a los responsables.

“Es fácil hablar ahora. Lo difícil era actuar cuando se tenía el cargo, la obligación constitucional y la información… y usted no hizo nada”, escribió Sandoval.

El diputado también criticó lo que calificó como silencio e inacción de Orellana frente al avance del narcotráfico en años anteriores, así como su ausencia durante los momentos más críticos del país, señalando incluso su salida del territorio durante el golpe de Estado de 2009.

Orellana responde: “¿Se da usted por aludido?”

Ante las acusaciones, Edmundo Orellana no tardó en responder con un mensaje contundente en redes sociales. El exfiscal sostuvo que Honduras no necesita sermones de quienes, teniendo poder para enfrentar a las estructuras criminales, no lo hicieron.

“Honorable diputado: sorprende su publicación. ¿Se da usted por aludido?”, cuestionó Orellana.

Asimismo, señaló que si existiera alguna responsabilidad penal respecto a las acusaciones que Sandoval intenta desmontar, el Ministerio Público actual —al que se refirió como ‘MP de la Refundación’— ha tenido suficiente tiempo para judicializar el caso, recordando que incluso fiscales viajaron a Nueva York para obtener información.

“¿Justifica usted la inacción del MP?”, increpó Orellana, poniendo en duda la coherencia del discurso del diputado de Libre.

El intercambio de acusaciones entre ambas figuras añade tensión al ya complejo escenario político, marcado por señalamientos cruzados sobre vínculos con el narcotráfico, falta de investigación y responsabilidad institucional.LB