Edmundo Orellana tilda de equivocada la decisión de retirar a Honduras de Corte Centroamericana de Justicia

Tegucigalpa – El excanciller Edmundo Orellana consideró como una equivocación del gobierno la decisión de retirar a Honduras del Convenio Centroamericana de Justicia (CCJ).

A través de su cuenta de red social “X”, indicó que el actual gobierno no decepciona con sus decisiones, sino que se sigue equivocando.

Asimismo, preguntó públicamente a la diligencia del Partido Liberal que opinión si aprueba esta medida.

La Cancillería de Honduras argumentó que este mecanismo venía operando únicamente con dos Estados parte, y ha alterado las condiciones que motivaron la celebración del instrumento.

La CCJ es el principal órgano judicial del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) enfocada en interpretar el derecho comunitario. AG