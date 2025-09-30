Edmundo Orellana: Mensajes políticos sectarios y autoritarios impulsa a la ciudadanía a buscar otras opciones

Tegucigalpa – Sin mencionar nombres directamente, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, lanzó una advertencia a los actores políticos en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, señalando que un discurso sectario, excluyente, cargado de odio y autoritario termina siendo una poderosa invitación para que la ciudadanía opte por otras alternativas electorales.

-«El mensaje político sectario, excluyente, cargado de odio y autoritario es una poderosa y convincente invitación a decidirse por las demás opciones».

El mensaje del exfuncionario cobra relevancia en un escenario dominado por el denominado tripartidismo, en el que destacan como aspirantes presidenciales Salvador Nasralla por el Partido Liberal, Nasry Asfura por el Partido Nacional y Rixi Moncada por el oficialista Partido Libre.

En una reflexión previa, Orellana subrayó que los mensajes políticos tradicionales tienen poco impacto en el electorado independiente, al que definió como insumiso, escéptico pero reflexivo, y dispuesto a escuchar distintas posturas. “Se pastorea al rebaño, sumiso por definición; a los espíritus libres no”, puntualizó.

El exministro se ha mantenido como una voz crítica y constante, recordando tanto a los políticos como a la ciudadanía la necesidad de tomar decisiones informadas y responsables de cara a unos comicios que se perfilan como decisivos para el rumbo del país.LB