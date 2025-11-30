Edmundo Orellana: “Los enemigos de la democracia le temen al voto masivo; hoy veo una participación histórica”

Tegucigalpa – El exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, destacó este domingo la masiva afluencia de hondureños que desde tempranas horas llegaron a los centros de votación, asegurando que se trata de una de las jornadas más concurridas que ha presenciado.

“De los años que he venido a votar aquí, es la primera vez que veo tanta gente acudiendo a las urnas a esta hora. Creo que a mediodía tendremos una muy buena votación, el ambiente es muy bueno”, expresó Orellana, visiblemente satisfecho por la participación ciudadana.

Según el exfiscal, la alta presencia de votantes envía un mensaje claro: “Los enemigos de la democracia le temen al voto masivo”.

Orellana también hizo un llamado directo a los custodios electorales y observadores, a quienes consideró fundamentales para garantizar la transparencia del proceso.

Además, señaló la importancia de que estos actores “digan directamente a los militares lo que deben y no deben hacer”, afirmando que el jefe de las Fuerzas Armadas “se ve muy mal” al emitir mensajes que, según él, no favorecen la institucionalidad.

“Él es quien da las órdenes, el mensaje, y eso no le conviene a las FFAA”, apuntó.

“Votar es lo único que puede salvarnos”

El exfiscal insistió en la importancia de que la población participe de forma masiva para contrarrestar cualquier intento de manipulación.

“Es para los enemigos de la democracia. Todos vengamos a votar, porque es lo único que nos va a salvar”, concluyó.

La jornada avanza con un ambiente que, según Orellana y otros actores, demuestra la determinación del pueblo hondureño de defender la democracia a través del voto. LB