Edmundo Orellana: Diputados son más famosos por manejar millones que por legislar

Tegucigalpa- El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó duramente la existencia del fondo destinado a los diputados, al que calificó como un mecanismo de corrupción que debilita las finanzas públicas y erosiona la credibilidad del Congreso Nacional.

“Es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas”, expresó Orellana, quien llamó a la población a no respaldar en las urnas a candidatos que no se comprometan de manera explícita a derogar dicho fondo.

El exfuncionario advirtió que aquellos aspirantes que se nieguen a apoyar la eliminación de este mecanismo “consideran el presupuesto como botín” y dejan claro que su verdadera motivación no es legislar. “Obviamente, su motivación no es legislar. No bote su voto”, reiteró.

Orellana recordó que los fondos destinados a los diputados se crean debilitando proyectos esenciales en áreas como salud, educación y seguridad ciudadana, lo que a su criterio constituye una “infamia” contra el pueblo hondureño.

Para frenar esta infamia, vote por quien garantice que promoverá y votará su derogación. “No bote su voto”, concluyó el exministro, insistiendo en que la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de poner fin a este esquema que, según él, ha servido más para clientelismo político que para el desarrollo del país.LB