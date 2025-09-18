Edmundo Orellana critica “inmadurez” de los consejeros del CNE

Tegucigalpa – El exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó el comportamiento de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quienes señaló de actuar de forma “inmadura” y “casi infantil”, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema electoral hondureño.

“A lo largo de este tiempo hemos observado una actitud inmadura, casi infantil, de los consejeros del CNE. Prácticamente hemos estado al borde del colapso electoral justamente por esa costumbre de pelearse entre ellos y transmitir al público sus disputas internas”, manifestó Orellana.

Según el exfuncionario, las constantes diferencias entre los consejeros reflejan más lealtad hacia sus partidos políticos que hacia el pueblo hondureño. “Lo que se revela en su comportamiento es que actúan como esclavos de lo que les digan sus partidos. Sin meditar ni razonar, se enfrentan entre ellos mientras el pueblo queda en medio, observando con incertidumbre si el proceso electoral colapsa”, señaló.

Orellana agregó que los consejeros “ya están grandecitos” y deben reflexionar sobre su papel como autoridades del sistema electoral. “Se ve que son activistas, no funcionarios públicos. Se les olvidó que representan al sistema electoral y creen que solo representan a sus partidos. Esa inmadurez se ha acentuado y eso es grave”, advirtió.

Finalmente, el exministro insistió en que la ciudadanía demanda seriedad y responsabilidad de quienes dirigen el proceso electoral, para garantizar confianza y transparencia en las próximas elecciones.LB