Edmundo Orellana advierte a nuevo fiscal Reyes Theodore: “Su juez será la historia, no quienes lo eligieron”

Tegucigalpa- El exfiscal general Edmundo Orellana Mercado envió un mensaje directo al recién juramentado fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore, subrayando que su gestión será evaluada por sus resultados y no por el respaldo político que recibió en el Congreso Nacional.

“La motivación de los que votaron es pasado. Lo que viene es responsabilidad exclusiva del Fiscal General. Nadie recordará quién votó a su favor, pero todos sabrán de lo bueno o lo malo de su gestión. Su juez será la historia, no los diputados que lo votaron”, expresó Orellana.

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El Congreso Nacional juramentó la noche del miércoles 25 de marzo de 2026 a Reyes Theodore como nuevo titular del Ministerio Público, tras la destitución del exfiscal Johel Antonio Zelaya Álvarez mediante un juicio político.

Reyes Theodore asumirá el cargo hasta febrero de 2029, completando el período que correspondía a Zelaya. En 2023, el ahora fiscal general participó en el proceso oficial de selección para dirigir la institución, destacando entre los aspirantes mejor evaluados con una calificación de 75.26%.

El nuevo titular del Ministerio Público es abogado y notario, con orientación en derecho laboral, y asume sus funciones en medio de un contexto político marcado por tensiones institucionales y cuestionamientos sobre la independencia de los poderes del Estado.LB