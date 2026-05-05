Edin Terzic será el entrenador del Athletic hasta 2028

Bilbao (España) – El alemán Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund, será el técnico del Athletic Club durante las dos próximas temporadas, según confirmó este martes en un comunicado la entidad vasca.

Terzic, de 43 años, conquistó la Copa de Alemania en 2021 y, en 2024, dirigió al equipo renano en la final de la Liga de Campeones, que perdió frente al Real Madrid. Ese encuentro, disputado en Wembley el 1 de junio de 2024, fue el último que dirigió el técnico de Menden.

El nuevo inquilino del banquillo de San Mamés, relevo de Ernesto Valverde y segundo técnico alemán en la historia del club tras Jupp Heynckes, “será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada”.

Terzic, de padre bosnio y madre croata, llega a Bilbao avalado por su trabajo en el Borussia Dortmund, club en el que, a lo largo de dos etapas (2010-2013 y 2018-2024), pasó por prácticamente todos los departamentos técnicos, desde las categorías formativas hasta el primer equipo.

Estudió Ciencias del Deporte y, tras una carrera como futbolista en la que no pasó de equipos de la cuarta división alemana, en 2010 ingresó en el Borussia para trabajar durante tres años como ayudante en las divisiones inferiores y ojeador de Jürgen Klopp.

Posteriormente vivió una etapa de cuatro años como analista y asistente de Slaven Bilić en el Beşiktaş (2013-2015) y en el West Ham (2015-2017). En 2018 regresó a Dortmund para integrarse en el cuerpo técnico encabezado por Lucien Favre.

En diciembre de 2020 tomó las riendas del primer equipo tras la destitución de Favre y culminó la temporada con la conquista de la Copa de Alemania, tras derrotar por 4-1 al Leipzig, con un equipo en el que brillaban figuras como Erling Haaland, Jude Bellingham, Jadon Sancho o Marco Reus.

Al término de esa campaña, Terzic dejó el cargo para desempeñar funciones de director técnico del club y fue sustituido por Marco Rose, aunque solo un año después regresó al banquillo del Signal Iduna Park.

En su primera temporada completa, la 2022-23, el Dortmund fue subcampeón de liga tras dejar escapar el título en favor del Bayern Munich en la última jornada. En la 2023-24 fue quinto en la Bundesliga y alcanzó la final de la Liga de Campeones, en la que cayó por 2-0 ante el Real Madrid.

Tras esa final en Wembley, Terzic anunció su salida del banquillo del Westfalenstadion y el inicio de un paréntesis que ahora concluye con su fichaje por el Athletic, en la que será su primera experiencia en la élite como máximo responsable fuera de Alemania.

Considerado en Dortmund como un legítimo heredero del legado de Klopp, del nuevo entrenador del conjunto rojiblanco también se valora en Alemania su estilo reconocible: presión intensa, transiciones rápidas y un fútbol vertical, sustentado en la sólida base táctica adquirida durante su amplia experiencia como analista. EFE