Edil Zelaya detalla que se ha bacheado 33 km en la capital y ratifica emergencia hídrica

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, comunicó que en su gestión se ha reparado mediante operaciones de bacheo unos 33 kilómetros de las calles de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

“El último dato que tengo creo que son 33 kilómetros que se han bacheado en Tegucigalpa y Comayagüela”, dijo el edil capitalino.

Destacó que todas las avenidas de Comayagüela logró bachearlas y se esperará a que se termine de asentar la mezcla.

Zelaya reveló que se ha invertido alrededor de 120 millones de lempiras para realizar labores de bacheo en la capital hondureña.

También mencionó que se está coordinando con la Secretaría de Transporte e Infraestructura (SIT) de bachear las salidas de la capital y el resto de los proyectos de construcción de los puentes.

Por otro lado, se refirió al servicio de distribución de agua potable, admitiendo que los pronósticos de lluvias no son buenos.

“Sabíamos que si llegábamos a este punto y no se recuperaban las represas, desgraciadamente, teníamos que apretar tuerca en la distribución”, dijo edil.

Admitió que las lluvias no han sido suficientes en la recuperación de la capacidad de las represas, señalando que Los Laureles ha aumentado poco su almacenamiento, mientras que Concepción ha disminuido.

Zelaya imploró a la población capitalina que ahorre agua en sus casas por la emergencia hídrica. AG