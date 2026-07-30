Edil sampedrano denuncia que en bordos suceden cosas atroces y nadie quiere hablar de ello

Tegucigalpa – Luego del incendio que cobró la vida de seis integrantes de una misma familia en el bordo de Esquipulas 2, en San Pedro Sula, el alcalde sampedrano Roberto Contreras, denunció que en esos lugares suceden cosas atroces y nadie quiere hablar del tema.

“Hay un inframundo en estos bordos del cual no quiere hablar nadie, ahí suceden cosas atroces en medio de la noche”, expresó el edil.

Los bordos de los ríos que cruzan la ciudad de San Pedro Sula, son espacios geográficos en los que actualmente viven miles de familias que provienen de las zonas rurales en su mayoría y que buscan mejores condiciones de vida.

Reflexionó que todo eso es “caldo fértil” para el crimen organizado.

Abuso infantil, violaciones, negarles el derechos a las mujeres allí suceden cosas terribles, pero somos indiferentes ante estas cosas, lamentó el alcalde Contreras.

Urgió a la Administración Central a apoyar un programa integral que permita la reubicación de las personas y mejorar su calidad de vida.

Insistió que ese fenómeno social es aprovechado por el crimen organizado que incluso recluta a los niños que dejan de ir a las escuelas.

Contreras criticó a toda la clase política que visita los bordos de San Pedro Sula en la campaña política, pero luego se olvidan de este sector del país.

Consideró que los problemas de los bordos se pueden resolver con voluntad política desde el Gobierno central. (RO)