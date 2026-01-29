Edil del Distrito Central impulsa cambios visibles en la capital hondureña

Tegucigalpa – La administración de Juan Diego Zelaya en la alcaldía del Distrito Central puso en marcha una agenda de trabajo continua y ejecutiva que evidencia a una gestión en acción, enfocada en el orden, la movilidad urbana y la recuperación de espacios públicos.

Desde el inicio de la administración municipal, se activó acciones inmediatas orientadas a mejorar la dinámica urbana y atender problemáticas históricas que afectan la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las primeras intervenciones se encuentra la implementación de un operativo de movilidad urbana, diseñado para agilizar el flujo vehicular en los puntos de mayor congestión del anillo periférico y otras vías estratégicas del Distrito Central.

De forma simultánea, la alcaldía dio inicio al programa Bacheo Exprés, una estrategia de respuesta inmediata a los reportes ciudadanos relacionados con el deterioro de la red vial.

Como parte de este esfuerzo, se ejecutan trabajos técnicos de marcado, corte de bache y resane de subestructura en sectores clave como el puente de la residencial Las Uvas, sobre el anillo periférico, así como en tramos del bulevar Fuerzas Armadas, desde la colonia 21 de Febrero hasta la residencial Centroamérica, con el objetivo de mejorar la seguridad y la transitabilidad.

En el ámbito de la limpieza urbana, la administración municipal desarrolló operativos intensivos que permitieron la recolección de más de 85 toneladas de desechos sólidos en zonas que presentaban acumulaciones prolongadas de basura, algunas de ellas con más de seis meses sin intervención.

Los trabajos de limpieza se ejecutaron de manera progresiva en distintos sectores del Distrito Central, abarcando zonas residenciales, corredores viales y sectores de alta circulación, incluyendo Residencial Plaza, Carrizal, el bulevar Comunidad Europea, la calle Milenio, el Casco Histórico, Hato de Enmedio y la intersección de Las Uvas, donde también se intervinieron áreas verdes y la vía principal.