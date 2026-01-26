Edil de SPS pide que Congreso legisle por una Ley de Afiliación Temporal al IHSS

Tegucigalpa – Roberto Contreras, alcalde la ciudad de San Pedro Sula, pidió que los congresistas deben legislar por una Ley de Afiliación Temporal al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Lo anterior debe ir de la mano con la reactivación de la Ley de Empleo por Hora, acentuó.

No obstante, consideró que ahora nadie quiere afiliarse al IHSS por la falta de citas y medicamentos.

No obstante, los trabajadores temporales también tienen derecho a estar protegidos, refirió.

La Cámara Legislativa derogó en el 2022 la Ley de Empleo por Hora en un amplio debate parlamentario, la normativa estuvo vigente desde enero de 2014 en Honduras.

La ley permitía a los empresarios contratar por horas, sin otorgar los beneficios plenos del que goza un empleado permanente, por lo que los parlamentarios argumentaron que era lesiva para el sector obrero.

No obstante, la instalación de una nueva legislatura en el Congreso Nacional, con nuevos diputados, brinda esperanza de una reactivación de dicha ley o la aprobación de una en su sustitución ya que es una promesa de campaña de muchos parlamentarios.

De la mano de esta ley también debe ir otra ley que permita la afiliación al IHSS de forma temporal, acotó el edil de SPS. (RO)