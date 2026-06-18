Edil de SPS ordena demolición de dos edificaciones ilegales en El Merendón

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, anunció este jueves la demolición de dos construcciones ilegales en la montaña de El Merendón.

Comentó que se detectó la construcción de asentamientos ilegales que provocan la deforestación de la montaña a través del uso de drones, y que se va a demoler esas edificaciones mediante operaciones de la Policía y con efectivos militares.

“Nos hemos dado cuenta que hay dos edificaciones clandestinas en zonas de reserva, en Primavera Alta, que es una reserva donde no se puede construir”, dijo Contreras.

Advirtió que si deja que se construya estas edificaciones ilegales causará que SPS se quede sin agua o el cerro le cae encima a la ciudad.

Contreras indicó que se quiere construir enormes casas en la cordillera de El Merendón. AG