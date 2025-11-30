Edil de la capital ejerce el sufragio y fomenta el voto temprano

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, ejerció este domingo el voto y manifestó que se debe motivar a los hondureños de ejercer el sufragio temprano.

El alcalde capitalino ejerció el sufragio después de las 9:00 de la mañana en la facultad de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

“Tengamos la capacidad de motivar a la población de salir a votar de manera temprana”, dijo a periodistas.

Comentó que los funcionarios como él deben dar el ejemplo a la población de salir a votar temprano en las primeras horas para demostrar que Honduras es un pueblo democrático con altos valores, justicia y democracia.

Aldana defendió la labor de las Fuerzas Armadas en las elecciones generales por garantizar que el proceso se lleve en tiempo y forma.

Destacó que este proceso electoral es diferente a las primarias del 9 de marzo porque las urnas se habilitaron en tiempo y forma.

El edil manifestó que trajo a su hijo mayor, pese a que no tiene edad para votar, pero quiere inculcarle el amor por Honduras.

Señaló que las elecciones generales del 2025 son comicios que marcan el futuro de Honduras y que es posible que siga lo bueno en la capital hondureña. AG