Edil de El Progreso pide trabajar por la reducción de vulnerabilidad del Valle de Sula

Tegucigalpa – El alcalde de El Progreso, Alexander López, exhortó este miércoles que se inicien los trabajos de reducción de la vulnerabilidad del Valle de Sula ante la temporada de precipitaciones.

Comentó que en la reunión que sostuvo con el presidente Nasry Asfura, expresó su preocupación de la situación de los 20 municipios que componen el Valle de Sula por la época de lluvias.

“Bordos, puentes, cajas-puentes, cuencas, micro cuentas, río Ulúa y los canales de alivio están azolvados y es urgente que nos unamos para ir trabajando en la reducción de la vulnerabilidad”, dijo López.

Señaló que después del paso de los huracanes del Eta e Iota, El Progresó quedó afectado con daños alrededor de cuatro mil millones de dólares.

López indicó que ya empezó el verano y que debe empezar las inversiones en trabajo de reparación de bordos en el Valle de Sula.

Recordó que se lleva 45 años hablando de la construcción de represas en el Valle de Sula.

En el caso de El Progreso, el alcalde señaló que lo separa 68 kilómetros del margen derecho del río Ulúa. AG