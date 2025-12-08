Edil de Catacamas alega que impugnación de Libre a elecciones tiene sustento y validez

Tegucigalpa – El alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo, señaló este lunes que es válido y tiene sustento la impugnación del Partido Libertad y Refundación (Libre) de solicitar la anulación de las elecciones generales 2025.

“La base que se está utilizando es un argumento válido y tiene sustento en hechos que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral”, manifestó el edil.

Lobo, que aspira por una diputación en el departamento de Olancho, y virtualmente está quedando electo en base a los resultados electorales preliminares.

Comentó que este proceso electoral ha ocurrido múltiples irregularidades que no genera confianza, certeza, seguridad ni certidumbre a los resultados electorales.

Según el alcalde de Catacamas, estos hechos se parecen a los que ocurrieron en las elecciones generales de 2017 que recuerda que hubo un fraude.

“Con estas fallas del sistema de divulgación de resultados no se descarta que haya intervención de otros sectores de otros lugares al sistema que está utilizando el Consejo Nacional Electoral”, aseveró.

Sostuvo que la impugnación presentada por Libre tiene fundamentos, bases y que no es un invento señalando que está al alcance de todos los hondureños.

Acusó que Libre fue víctima de una intervención externa por un presidente de una nación que tuvo una injerencia directa y con una campaña de intimidación.

Cabe recordar que Libre está quedando en tercer lugar a nivel presidencial y de diputados, detrás del Partido Nacional y Partido Liberal. AG