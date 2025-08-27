Edil de Azacualpa pide investigación tras ataque criminal contra candidato alcalde

Tegucigalpa – El edil de Azacualpa, Santa Bárbara, Medardo Pineda, negó que él tenga algún vínculo con el ataque criminal contra el candidato a alcalde por el Partido Liberal, Nelson Bueso.

Este día el candidato a la alcaldía por el municipio de Azacualpa, por el Partido Liberal, Nelson Bueso recibió un atentado criminal, donde quedó herido y trasladado a un centro asistencial.

“Nosotros no tenemos nada que ver, el partido no tiene nada que ver, el que cometió el hecho tiene que pagarlo”, afirmó.

En ese sentido, el edil afirmó que ni él ni las autoridades de Libre en ese municipio tienen nada que ver con el atentado.

Pidió al Ministerio Público investigar el hecho violento. IR