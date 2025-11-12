Edil Contreras llama a estar vigilantes ante las lluvias que registrará SPS esta noche

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hizo un llamado a los habitantes de esa ciudad a estar vigilantes por las precipitaciones que azotan la zona norte y del Caribe de Honduras.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que los equipos municipales ante la lluvia que registrará la ciudad industrial en horas de la noche.

“Hoy nadie duerme, prohibido apagar los celulares. Debemos estar atentos para servir a nuestra gente”, indicó el jefe edilicio.

Además, instruyó que se les dará comida a todos los equipos de las fuerzas vivas que están sirviendo a la ciudad en estos momentos.

El departamento de Cortés, incluido San Pedro Sula, está con declaratoria de Alerta Amarilla por un período de 24 horas. En las últimas horas se registran daños por las lluvias en varias zonas del norte del país.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), estas condiciones climáticas son generadas por la influencia de una masa de aire frio sobre el territorio nacional continuará produciendo abundante nubosidad, oleaje alterado, viento fresco del norte y noreste, y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes sobre las regiones noroccidental. AG