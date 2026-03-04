Edil Contreras avizora que juicio político en el CN se puede estrenar con Marlon Ochoa

San Pedro Sula – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, advirtió que la figura del juicio político en el Congreso Nacional se puede estrenar con el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

“Debería guardar silencio porque podríamos estrenar desde el Congreso Nacional el juicio político con Marlon Ochoa”, declaró a periodistas.

Recordó que Ochoa entorpeció la labor del CNE en el proceso electoral 2025 y amenazó con meter a prisión a sus compañeras consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

Contreras avizoró que cuando se haga el anuncio del juicio político, Ochoa huirá a Nicaragua buscar refugio.

El también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) señaló que Marlon Ochoa se ve como un candidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), y por ese aparece públicamente dando declaraciones para ganar notoriedad.

“Yo no sé por qué se quiere refugiar en el Partido Liberal si no es liberal, en nombre de quien habla de Libre, solo sacaron el 20 % de los votos”, cuestionó.

Recomendó, con un tono irónico a Ochoa, que siga trabajando porque cuando pierda su cargo como consejero, volverá a dar clases con un sueldo de 40 mil lempiras. AG