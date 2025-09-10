Edil Aldana señala que no se debe acelerar la búsqueda de soluciones en el congestionamiento vial de la capital

Tegucigalpa – El edil del Distrito Central, Jorge Aldana, señaló este miércoles que no hay prisa en resolver el problema del congestionamiento vial de la capital hondureña.

“Hay que ir despacio, haciendo las cosas bien, todo el tiempo quieren hacer las cosas rápido, para tener este desastre sin planificación, sin urbanización”, manifestó a periodistas.

Dijo que el tráfico vial es un problema de varios años que padecen los capitalinos, “hay días más y hay días menos”.

Aldana atribuyó el problema del congestionamiento vial a una expansión enorme del parque vehicular.

Afirmó que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) está obligada a implementar acciones para reducir el congestionamiento en 40 puntos críticos.

Sostuvo que la solución verdadera para el problema del tráfico pasa por un sistema integral de transporte que lo está visualizando para presentarlo a la ciudadanía.

El alcalde reafirmó que no le fallará a la población hondureña en presentar la alternativa de solución que implica un sistema integral de buses BRT y un teleférico.

Porque hay tanta prisa después de tanto abandono y falta de planificación, hay que hacer las cosas bien, reiteró. AG