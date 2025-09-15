Edil Aldana reafirma que está trabajando para entregar viviendas para los afectados de la colonia Guillén

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, reafirmó este lunes que la municipalidad sigue trabajando en el proyecto “Villa Solidaridad” para otorgar viviendas a los perjudicados de la colonia Guillén.

“Estamos trabajando en este proyecto para poderles entregar en el menor tiempo posible a la mejor calidad que ellos merecen”, dijo a periodistas.

Señaló que más de 100 familias arrendaban sus viviendas en la colonia Guillén y que fueron perjudicados.

Por otro lado, indicó que los habitantes de la colonia Guillén llevan 30 años para tener un proyecto de mitigación para canalizar las aguas subterráneas.

En ese sentido, aseguró que ya se comenzó la obra de mitigación para garantizar la estabilidad de las zonas alrededores de la colonia Guillén: colonia Santa Rosa, Reparto por bajo, Reparto por arriba y otras zonas.

En otro tema, reveló que el presupuesto para la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para el 2026 será de nueve mil millones de lempiras.

Comentó que está trabajando en la restructuración de deuda para los próximos años que permita que las siguientes administraciones no encuentren la asfixia financiera. AG