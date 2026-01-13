Edil Aldana presenta nulidad ante el TJE por inadmisión de recuento

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, interpuso en las últimas horas un recurso de nulidad en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en contra de la resolución de inadmisión del recuento de actas.

Así lo confirmó este martes el magistrado del TJE, Mario Morazán, que explicó que Aldana presentó este recurso en horas de la noche del lunes.

“Conozco que se ha presentado una nulidad, no conozco las razones, se puede presentar dentro de los tres días hábiles, antes de las 12 noche, sus apoderados presentaron este escrito de nulidad”, dijo a periodistas.

(LEER): Inadmiten reconteo de actas en el Distrito Central

Cabe recordar que la semana pasada, el TJE inadmitió la petición del edil Aldana de hacer un recuento de las actas a nivel de la alcaldía del Distrito Central.

Asimismo, queda pendiente que el pleno del TJE tiene pendiente resolver un segundo recurso de apelación que había interpuesto Aldana.

Morazán comentó que el pleno de magistrados del TJE debe conocer este escrito de nulidad y dar una resolución.

El alcalde Jorge Aldana insiste en no reconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados de los comicios generales donde perdió la alcaldía capitalina ante Juan Diego Zelaya. AG