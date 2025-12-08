Edil Aldana llama a estar atento y esperar con prudencia la divulgación de resultados sobre la alcaldía capitalina

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, solicitó este lunes de estar atento y esperar con prudencia a los resultados que brinda el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la comuna capitalina.

“Habrá que esperar con paciencia y prudencia el resultado que arroje el Consejo Nacional Electoral que no puede ser distinto a los documentos porque son las mismas que tenemos nosotros, el órgano electoral y el que tiene los partidos políticos”, dijo en comparecencia de prensa.

Manifestó que los militantes de Libre deben estar preparados advirtiendo que hay una “mano peluda” que está tratando de violentar la voluntad popular en la comuna capitalina.

Aldana afirmó que la suma de las actas municipales y el conteo de los votos les ratificar el triunfo y su reelección como edil capitalino.

Advirtió que se debe estar atento a la divulgación de resultados por el formato del sistema de transmisión “JSON”, que es un formato ligero y legible para estructurar y transportar datos.

Recordó que la semana pasada denunció actas adulteradas donde había 960 votos en la transmisión, 60 en el acta y cero en la divulgación, ¿Cuál dato es la que van a tomar en cuenta?, se preguntó el edil.

El alcalde aseguró que mil 303 mesas electorales le favorecen, y que representa una diferencia de más de 200 en comparación con el candidato del Partido Nacional.

Sostuvo que el volumen de actas pendientes de examinar es insuficiente para revertir la tendencia en los resultados.

Actualmente, Jorge Aldana lidera la divulgación de resultados preliminares con 37.94 % de la votación a su favor, mientras que Juan Diego Zelaya del Partido Nacional tiene el 37.67 %. AG