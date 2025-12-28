Edil Aldana exige al CNE que inicie conteo de actas con inconsistencias

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, demandó este domingo al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) que inicie de manera inmediata el conteo de 430 actas con inconsistencias.

Expuso que los consejeros del CNE deben cumplir con sus responsabilidades y respetar la ley.

Consideró como inaceptable y sospechoso que se niegue el conteo de las actas con inconsistencias tras 28 días que se realizaron las elecciones generales.

Aldana señaló que esta situación coloca a Honduras como el “hazmerreir del mundo” y que no se debe seguir poniendo excusas en iniciar el conteo.

“No es posible que sigan jugando con la voluntad de las y los capitalinos. No vamos a permitir que nos roben. Ganamos la elección, y ahora les corresponde cumplir la función para la que fueron nombrados. No ensucien más este proceso electoral”, posteó.

Por otro lado, llamó a los capitalinos a mantenerse atentos para cuando inicie el conteo de actas, y que el CNE respete el voto.

El alcalde capitalino afirmó que los consejeros poseen la información y que saben que él ganó en el Distrito Central.

Advirtió que si se emite una declaratoria sin tener un resultado favorable es porque no se hizo el conteo de las actas con inconsistencias. AG