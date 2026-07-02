Ecuador incauta una tonelada de cocaína oculta en cajas de fruta que iban al Reino Unido

Guayaquil (Ecuador) – La Policía ecuatoriana incautó 1,08 toneladas de cocaína que estaba ocultas en cajas de frutas que iban a salir hacia Inglaterra, Reino Unido, desde el puerto de la ciudad de Machala, fronteriza con Perú, informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

La droga estaba distribuida en 1.080 bloques que habían sido introducidos en las cajas de la fruta de exportación que, de acuerdo al alto funcionario, estaban «dentro de un buque» que tenía como destino el país británico.

«Evitamos que este cargamento llegue a los mercados internacionales y afectamos directamente las finanzas del crimen organizado», añadió Reimberg.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Hasta finales de mayo, en el país se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. JS