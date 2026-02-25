Economistas y sector privado reaccionan positivamente a reformas cambiarias anunciadas por el BCH

Tegucigalpa- Distintos sectores económicos valoran como positivas las modificaciones a la Normativa Cambiaria anunciadas en las últimas horas por el Banco Central de Honduras (BCH), orientadas a facilitar el acceso a divisas sin generar volatilidad en el tipo de cambio.

El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, manifestó que las reformas representan un retorno a condiciones más flexibles en el mercado cambiario.

“Es una forma de retornar a la visibilidad que teníamos previo al inicio de la administración anterior”, expresó Raudales, al referirse al comunicado del ente emisor. Añadió que anteriormente se generaron algunos problemas y que la nueva administración está tratando de volver poco a poco a la flexibilidad que existía antes, con el fin de evitar inconvenientes en la asignación de divisas.

Por su parte, el economista Wilfredo Díaz señaló que las disposiciones constituyen señales alentadoras, especialmente tras las dificultades registradas desde el regreso al mecanismo de subastas de divisas.

“Estas son buenas señales, considerando los problemas que se han tenido desde que se regresó al mecanismo de subastas de divisas. Ojalá se mejore el proceso de asignación de divisas en términos de eficiencia en el corto plazo”, apuntó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, se pronunció, felicitando al BCH por la decisión.

“Felicitamos al Banco Central por iniciar una reforma ordenada del mercado cambiario para que funcione mejor, sea más ágil y apoye la inversión, sin desestabilizar el lempira”, expresó el dirigente empresarial.

Las opiniones surgen luego de que el BCH, como ente rector de la política monetaria del país, aprobara modificaciones a la Normativa Cambiaria como parte de un plan gradual que, en su fase inicial, busca impulsar el acceso a divisas sin provocar presiones abruptas sobre el tipo de cambio.

De acuerdo con el comunicado oficial, las medidas responden a la evolución reciente del mercado cambiario y a las necesidades previstas de los distintos sectores económicos, con el objetivo de estimular la inversión y fortalecer la actividad productiva en Honduras.LB