Economistas piden evitar ejecución tardía del Presupuesto General

Tegucigalpa – La economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales, advirtió que el Gobierno debe evitar la ejecución acelerada del Presupuesto General de la República en el último trimestre del año.

Canales explicó que esta práctica afecta la calidad de los servicios estatales, pues implica una baja ejecución durante la mayor parte del año, que luego se traduce en un gasto irresponsable a cierre del año.

La especialista subrayó que un gasto tardío impide atender de manera efectiva las necesidades de la población, especialmente en áreas sensibles como la atención sanitaria y la seguridad ciudadana.

Desde su punto de vista, la eliminación de secretarías como la de transparencia dificultaría la evaluación del impacto de la inversión público en áreas sensibles.

La economista destacó que sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad y defensa concentran la mayor parte del presupuesto. “Aproximadamente unas 12 o 13 instituciones concentran cerca del 70 % del total”, detalló.

El nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2026 fue aprobado por un monto de 444 mil 335 millones de lempiras, un aumento aproximado de 13 mil millones de lempiras en comparación con el año pasado. AD