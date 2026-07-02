Economistas alertan de baja ejecución presupuestaria gubernamental y culpan a tardía aprobación de Presupuesto

Tegucigalpa – El Colegio Hondureño de Economistas de Honduras, alertó hoy de una baja ejecución presupuestaria en el Gobierno hondureño y culpó a la tardía en la aprobación del Presupuesto General de ingresos y egresos.

«Se ha ejecutado alrededor de un 34% durante este primer semestre del año. Creo que es la factura de no haber priorizado la aprobación del presupuesto desde el inicio del año», expresó Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández.

La ejecución del Presupuesto General de la República 2026, que al cierre del primer semestre ronda el 34%, refleja los efectos de la aprobación tardía del instrumento financiero y la necesidad de acelerar la inversión pública, manifestó el

«Urge que algunas dependencias del Estado puedan ejecutar mayor cantidad de esos presupuestos, sobre todo los destinados a inversión productiva, salud y educación. El presupuesto bien ejecutado se puede convertir en un instrumento de desarrollo económico para el país», reflexionó el economista.

De forma optimista dijo que esperan que estas cifras mejoren en el siguiente trimestre.

El Presupuesto General de la República fue aprobado el pasado 21 de abril por un monto de 444 mil 335.8 millones de lempiras (16 mil 758.4 millones de dólares) correspondientes al ejercicio fiscal 2026. (RO)