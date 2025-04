Economistas advierten que nueva deuda pública no debe usarse con fines proselitistas

Tegucigalpa- El economista hondureño Sergio Zepeda estuvo de acuerdo con versiones de otros de sus colegas que opinan que la reciente aprobación de nuevos préstamos en el Congreso Nacional debe enfocarse en apoyar la inversión y sectores productivos del país, y no en alimentar agendas proselitistas en un año electoral.

“Estamos hablando de una deuda pública que ya alcanza los 17,300 millones de dólares, lo cual representa aproximadamente un 47.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo entre 2023 y 2024, este indicador aumentó en un 4%, impulsado por desembolsos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros”, explicó Zepeda.

El especialista subrayó la necesidad de respetar el marco macrofiscal de mediano plazo y alertó sobre el riesgo de utilizar los fondos de la deuda para fines políticos en lugar de económicos. “Estamos en un año electoral en el cual se debe priorizar no solamente el aspecto político, sino el económico. No podemos endeudarnos en algo que no va a contribuir realmente al bienestar del país”, insistió.

Zepeda también recalcó que los convenios de financiamiento deben tener como destino el fortalecimiento de sectores productivos clave, como el agro, la infraestructura, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, y no ser utilizados de forma clientelista. “Endeudarse para temas de proselitismo político no corresponde a las verdaderas necesidades del país”, advirtió.

El Congreso Nacional aprobó recientemente seis contratos de préstamos por un total de 359.9 millones de dólares destinados a programas ambientales, de infraestructura y de seguridad alimentaria, lo que ha encendido las alertas entre economistas y sectores de la sociedad civil que exigen mayor transparencia en su ejecución.LB