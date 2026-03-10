Economistas advierten deterioro del poder adquisitivo mientras sigue sin acuerdo el nuevo salario mínimo

Tegucigalpa – La economista y expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales, recordó que el objetivo de la Ley del Salario Mínimo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores; sin embargo, advirtió que actualmente ya se registra un deterioro debido a que los ingresos no han compensado el impacto de la inflación.

Canales explicó que ya suman tres meses en los que el salario que reciben los trabajadores no compensa la pérdida de poder adquisitivo registrada el año anterior, cuando la inflación cerró en 4.98 %.

A su criterio, esta situación ya refleja un deterioro en los ingresos de los empleados, afectando directamente su capacidad de compra.

“Los ingresos que se están recibiendo no compensan esa pérdida cercana al 5 % provocada por la inflación del año anterior, por lo que ya se observa un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores”, señaló la economista.

L.18 mil de salario

Por su parte, el titular del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Héctor Figueroa, consideró que el salario mínimo debería acercarse al menos a los 18 mil lempiras para que los trabajadores puedan subsistir ante el incremento del costo de vida.

El académico indicó que la inflación ha elevado los precios, comenzando por la canasta básica de alimentos, lo que ha generado una brecha entre el salario mínimo actual y el costo real de vida. Según sus estimaciones, actualmente existe un déficit que oscila entre el 15 % y el 20 %.

Figueroa añadió que las negociaciones deberían orientarse a reducir esa brecha, especialmente porque se proyecta una mayor presión inflacionaria en los próximos meses debido a los aumentos en el precio de los combustibles.

En ese contexto, el viceministro de Trabajo, Carlos Discua, informó que ya se han realizado tres reuniones tripartitas entre gobierno, empresa privada y trabajadores para discutir el nuevo salario mínimo, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo.

Discua explicó que ya se juramentó la comisión encargada de la presentación de informes y la aprobación de los reglamentos de debate, y que actualmente existen algunas propuestas sobre la mesa.

No obstante, reconoció que el proceso presenta retrasos. “Debemos recordar que este proceso debió iniciarlo el gobierno pasado, aunque eso no es excusa”, afirmó.

El funcionario también recordó que, en caso de que las partes no logren consensuar un ajuste, la ley establece que el presidente de la República tiene la facultad de fijar el nuevo salario mínimo de manera unilateral. LB