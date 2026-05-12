Economista ve positiva una eventual apertura al sector privado

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales celebró el reciente nombramiento del nuevo gerente Guillermo Peña Panting en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al considerar que se trata de una persona con amplio conocimiento y capacidad en el sector eléctrico.

Raudales señaló que el nuevo titular entiende muy bien el funcionamiento de la industria energética, por lo que espera que su gestión genere beneficios no solo para la ENEE, sino también para todo el sector eléctrico del país.

En relación con las discusiones sobre una posible escisión de la estatal eléctrica como parte de un eventual proceso de privatización, el economista consideró que si hay un buen manejo no hay nada de malo en ello.

Se recuerda que la ENEE, ya había sido estructurada en tres subsidiarias distintas conforme a la Ley General de la Industria Eléctrica: Generación, Transmisión y Distribución, con el objetivo de separar sus funciones operativas

Asimismo, Raudales señaló que existe mucho prejuicio en torno al tema de la privatización y la participación de la empresa privada en la prestación de servicios públicos.

“Hay que recordar que, por ejemplo, la telefonía móvil está privatizada y funciona con bastante eficacia. En el caso de la energía, si se garantiza que los precios y la cobertura se manejen de la mejor manera, como ocurre en la telefonía, pues bienvenido sea”, puntualizó Raudales. LB