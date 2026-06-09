Economista ve positiva reforma para excluir bonificaciones del cálculo del Impuesto sobre la Renta

Tegucigalpa- El economista Ismael Zepeda consideró positiva la propuesta de reforma que analiza el Congreso Nacional para ampliar la definición de compensaciones, gratificaciones y bonificaciones laborales que quedarían excluidas del cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Según explicó, la iniciativa beneficiaría a trabajadores que reciben incentivos adicionales por desempeño, calidad, seguridad u horas extraordinarias, al evitar que estos ingresos incrementen la carga tributaria sobre sus salarios.

Zepeda señaló que la medida reconoce el esfuerzo adicional realizado por empleados y empresas, además de actualizar la normativa conforme a las dinámicas actuales del mercado laboral.

No obstante, advirtió que la reforma también podría generar riesgos si no existe una adecuada supervisión por parte del Estado.

El economista indicó que algunas empresas podrían intentar sustituir parte de los salarios por bonificaciones para reducir el pago de impuestos, lo que podría derivar en prácticas de evasión fiscal.

Por ello, subrayó la importancia de que las instituciones encargadas de la recaudación y fiscalización mantengan controles efectivos para evitar distorsiones y garantizar que el beneficio sea aplicado correctamente. AD