Economista ve alcanzable la meta de inflación del BCH si se mantiene una política monetaria responsable

Tegucigalpa – El economista Julio Raudales consideró que la meta de inflación proyectada por el Banco Central de Honduras (BCH), de entre 5 % y 6 %, es alcanzable, siempre que se mantenga un manejo responsable de la política monetaria y no se presenten choques externos que alteren el comportamiento de los precios.

Explicó que la inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado con el seguimiento de más de 400 productos de la canasta básica, cuyos precios son monitoreados periódicamente por los técnicos de la institución.

Raudales señaló que incluso la inflación podría ubicarse por debajo del rango previsto si no se registran fenómenos externos que presionen los costos. No obstante, indicó que el principal desafío del BCH será controlar el aumento de los precios sin afectar el crecimiento económico, ya que una menor emisión monetaria contribuye a contener la inflación, pero también puede desacelerar la producción y limitar la generación de empleo.

El economista destacó las declaraciones del presidente del BCH sobre mantener una emisión monetaria responsable y consideró fundamental que la entidad revise constantemente su programa monetario para realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo con la evolución de la economía.

Aunque las proyecciones del Banco Central son favorables, Raudales advirtió que persisten riesgos externos que podrían afectar el desempeño económico del país, entre ellos la continuidad de los conflictos internacionales, las variaciones en los precios del petróleo y posibles presiones sobre las tasas de interés.

Sin embargo, estimó que, de mantenerse las condiciones actuales, sin mayores alteraciones es poco probable que la inflación supere de forma significativa el rango proyectado por el BCH. LB