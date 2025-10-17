Economista Roberto Lagos cuestiona al gobierno por cierre de HanesBrands en Honduras

Tegucigalpa- El economista Roberto Lagos cuestionó al gabinete económico del gobierno hondureño tras el anuncio del cierre de operaciones de la empresa HBI Confecciones del Valle, perteneciente al grupo HanesBrands, que dejará sin empleo a más de 2,200 trabajadores en la zona norte del país.

-“2,200 empleos menos, que me lo expliquen” Lagos a través de su cuenta en la red social X

“A ver, que me explique el gabinete económico, el expresidente del BCH con inflación de 20% o el disque economista/politólogo ‘independiente’, por qué razón HanesBrands cierra operaciones en Honduras después de 33 años. 2,200 empleos menos”, remarcó.

El mensaje del economista refleja la creciente preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo en un contexto de ralentización económica, alza de precios e inseguridad jurídica que afectan al sector productivo nacional.

El anuncio de HanesBrands cayó como “balde de agua fría” en la región del Valle de Sula, considerada el corazón industrial del país, según han relatado obreros afectados. La compañía confirmó que trasladará sus operaciones a El Salvador a partir de diciembre de 2025, citando “condiciones más competitivas” en el país vecino.

La salida de esta maquila, que durante más de tres décadas generó empleo estable y aportó significativamente a la economía local, representa un duro golpe para cientos de familias hondureñas, especialmente en vísperas de la temporada navideña, cuando los gastos familiares aumentan.

El sector privado ha expresado su preocupación por el efecto dominó que podría desencadenar esta decisión.LB