Economista Roberto Lagos advierte, estabilidad del tipo de cambio depende de atraer dólares, no de endeudarnos más

Tegucigalpa- El economista hondureño Roberto Lagos analizó el panorama económico actual del país, subrayando que la estabilidad del tipo de cambio solo puede garantizarse mediante el ingreso sostenido de dólares a la economía, principalmente a través de la inversión extranjera directa, el aumento de exportaciones y la reducción de importaciones.

De lo contrario, advirtió, Honduras seguirá acumulando reservas internacionales a través de deuda, no por dinamismo económico real.

“El tipo de cambio en Honduras responde a cómo traemos dólares a la economía. Y en este momento, la única manera sostenible para mantener un tipo de cambio estable es atrayendo inversión extranjera directa”, afirmó Lagos en declaraciones recientes, en las que hizo un llamado urgente a repensar la estrategia económica del país.

Inversión extranjera estancada

Lagos fue categórico al señalar que Honduras no ha logrado avances significativos en atracción de inversión extranjera directa. “Si me preguntan si hemos sido exitosos, la respuesta es negativa. Seguimos con los mismos niveles históricos y una estructura que no cambia”, dijo. Según el economista, lo que ha habido es una simple reinversión de utilidades, sin nuevos flujos de capital relevantes.

A su juicio, la falta de competitividad y de un clima favorable para hacer negocios continúa desincentivando a los inversionistas. “No estamos creando ese ambiente de atracción que permita lograr estabilidad real. Lo que tenemos es un crecimiento de reservas artificial, producto de la colocación de bonos soberanos y cooperación internacional”, explicó.

Impacto de aranceles y entorno global

El economista también abordó el contexto internacional, advirtiendo que las exportaciones hondureñas podrían verse aún más afectadas si se mantienen o aumentan los aranceles, como los impuestos por la administración de Donald Trump. “Eso vuelve automáticamente nuestras exportaciones más caras en mercados clave como el estadounidense”, alertó, sugiriendo que el Gobierno debe negociar activamente con Washington para reducir esas barreras, idealmente al 0%.

En ese sentido, consideró inoportuno firmar un Tratado de Libre Comercio con China en este momento. “Yo creo en el comercio, pero firmar un TLC con China en este contexto podría ser negativo. Hay tensiones entre EEUU y China, y sumarnos a ese conflicto puede tener consecuencias”, expresó.

Política monetaria tardía y efectos en la población

Lagos reconoció que actualmente hay una relativa estabilidad cambiaria, pero aclaró que esta vino con un alto costo para la población. “Se aplicaron medidas de política monetaria a destiempo. En noviembre y diciembre, los hondureños con préstamos vieron aumentar sus tasas de interés. Todo el mundo lo sabe”, indicó.

A renglón seguido hizo un llamado a una administración responsable del gasto público, especialmente en un escenario global incierto. “Hay que ser conscientes del gasto corriente. Si lo incrementamos sin control, luego no tendremos espacio fiscal para enfrentar una desaceleración económica. Y el único camino será más deuda”.

Finalmente, Lagos señaló la necesidad de garantizar un proceso electoral general sin el ruido de las primarias, como un paso clave para generar confianza en los inversionistas. “La estabilidad política es fundamental. El pueblo hondureño logró rescatar el proceso primario, pero si el ruido continúa hasta noviembre, eso puede complicar aún más nuestra situación”, concluyó.LB